Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 zam oranı belli oldu! Hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte zamlı MTV oranları

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu. Yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak açıklandığı 2020 harç ve vergi ücretlerinde Motorlu Taşıtlar Vergisine ise % 12 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından araç sahibi olan vatandaşlar 2020 yılında ne kadar vergi ödeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor. 01/01/2018 ve sonrasında ilk tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre vergilendirme yapılıyor.

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira