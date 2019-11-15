Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr tanıtıldı. Büyük bir ilgi gören yeni Razr 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Peki, Motorola Razr özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

MOTOROLA RAZR ÖZELLİKLERİ

Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Yeni telefonunda OLED ekran kullanan Motorola, tüketicilere 2142 x 876 piksel çözünürlük sunacak. Telefon, Samsung Galaxy Fold'un tam aksine yukarıdan aşağıya doğru katlanıyor. Telefon katladıktan sonra ikinci ekran olarak kullanabiliyorlar. Telefonda 2.2 GHz'lik Snapdragon 720'den güç buluyor. RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB (microSD desteği bulunmamaktadır.)

Batarya: 15 watt hızlı şarj destekli 2.510 mAh

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Motorola Razr'ın ana arka kamerası 16 megapiksel çözünürlüğünde. Ekranın üzerinde bulunan ikincil kamera ise tüketicilere 5 megapiksel çözünürlük sunuyor.

MOTOROLA RAZR FİYATI

Motorola Razr, ocak ayında resmen satışa sunulacak. Motorola'nın yeni katlanabilir ekranlı telefonu Razr'ın fiyatı ise yaklaşık 8.600 TL vergiler) civarında olacak.