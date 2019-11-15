Motorola Razr özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?
Efsane telefon Motorola Razr resmen tanıtıldı. Motorola ince, katlanan Razr modeli telefonunun yeni halini piyasaya sürecek. 15 yıl önceki modeline modern bir dokunuş yapan Motorola'nın telefonu ne kadardan satacağı merak ediliyor. İşte özellikleri ve fiyatı...
Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr tanıtıldı. Büyük bir ilgi gören yeni Razr 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Peki, Motorola Razr özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?
MOTOROLA RAZR ÖZELLİKLERİ
Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Yeni telefonunda OLED ekran kullanan Motorola, tüketicilere 2142 x 876 piksel çözünürlük sunacak. Telefon, Samsung Galaxy Fold'un tam aksine yukarıdan aşağıya doğru katlanıyor. Telefon katladıktan sonra ikinci ekran olarak kullanabiliyorlar. Telefonda 2.2 GHz'lik Snapdragon 720'den güç buluyor. RAM: 6 GB
Depolama: 128 GB (microSD desteği bulunmamaktadır.)
Batarya: 15 watt hızlı şarj destekli 2.510 mAh
İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Motorola Razr'ın ana arka kamerası 16 megapiksel çözünürlüğünde. Ekranın üzerinde bulunan ikincil kamera ise tüketicilere 5 megapiksel çözünürlük sunuyor.
MOTOROLA RAZR FİYATI
Motorola Razr, ocak ayında resmen satışa sunulacak. Motorola'nın yeni katlanabilir ekranlı telefonu Razr'ın fiyatı ise yaklaşık 8.600 TL vergiler) civarında olacak.