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31.10.2019 - 14:48 | | DHA

Motosiklet hırsızlığı kamerada

Adıyaman’da bir site içerisinde park halinde olan motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet hırsızlığı kamerada

Hırsızlık olayı sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde yaşandı. Fatih Doğan’a ait plakasız motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Evinden çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Doğan, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin çevreyi gözetlediğini, diğer şüphelinin de motosikleti sürükleyerek, götürdüğünü tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

Görüntüleri izleyenler şoke oldu! Sokak ortasında güpegündüz...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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