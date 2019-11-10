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10.11.2019 - 12:19 | | İHA

Motosiklet merakları iki arkadaşın sonu oldu

Gaziantep'te iki arkadaşın motosiklet merakı iki arkadaşın kafa kafaya çarpıştığı kaza ile bitti. Kazada iki arkadaşta kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet merakları iki arkadaşın sonu oldu

Edinilen bilgiye göre 24 Ekim'de Hamurkesen köyü yakınlarında buluşan iki arkadaştan Fevzi Aydoğan, Esat Bilgin'den tur atmak için motosikletini istedi. Esat Bilgin, motosikletini alan arkadaşı Fevzi Aydoğan'ın geri dönmemesi üzerine meraklanarak arkadaşının motosikletini bindi. Bilgin, arkadaşının motosikleti ile seyir ederken, Altoprak mevkisinde Akdoğan'ın kullandığı motosikleti ile kafa kafaya çarpıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı gençlerden Feyza Erdoğan Gaziantep Üniversitesine, Esat Bilgini ise Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı arkadaşlardan Fevzi Aydoğan kazadan 2 gün sonra hayatını kaybederken Esat Bilgin ise 16 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Bilgin'in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Esat Bilgin'in cenazesi Şehitkamil ilçesine bağlı Hamurkesen köyünde defnedileceği öğrenildi.

 

 

Hem dans etti hem makas attıD-100 Karayolu'nda motosikletiyle giden bir kişi dans edip, makas atarak, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı. O anlar kameralara yansıdı.
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