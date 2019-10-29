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29.10.2019 - 14:07 | | DHA

Motosiklet sürücüsü İbrahim'in öldüğü kaza kamerada

Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Süsen (19), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü İbrahim'in öldüğü kaza kamerada

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan Hadimi Park önünde meydana geldi.

E.Ç., yönetimindeki hafif ticari araçla sola dönüş yapacağı sırada iddiaya göre ışık ihlali yapan ve karşı yönden gelen başında kask bulunmayan İbrahim Süsen idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası savrulan Süsen, ağır yaralandı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Süsen, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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