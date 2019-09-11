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11.09.2019 - 09:32| İHA

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu!

İstanbul'da E-5 karayolu Yenibosna mevkisi yan yolda, motosiklet sürücüsü ayağını otomobilin tamponuna uzatarak otomobili itti. Hem kendi hem de arkasındakinin canını tehlikeye atan genç kameralara yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu!

E-5 karayolu Yenibosna mevkisi yan yol Edirne istikametinde seyreden sürücüler bir motosikletlinin otomobilin tamponuna ayağını uzattığını gördü. Motosikletli genç, arkasındaki genç kız rağmen dakikalarca bu şekilde seyretti. Otomobili dakikalarca bu şekilde iten genç motosikilet sürücüsü, görüntülendiklerini farkına varınca bir süre sonra ayağını indirdi. Yaşanan tehlikeli yolculuk ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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