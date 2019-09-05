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05.09.2019 - 09:12| İHA

Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti

Şişli’de bir hırsız önce üzerine binerek test ettiği park halindeki motosikleti, arkadaşıyla birlikte çaldı. Hırsızların motosikletin kilidini kırarak çaldığı o anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikleti önce test etti, sonra çalıp gitti

Olay, geçtiğimiz gece Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanyolu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasklı iki hırsız önce sokakta turladı. Ardından hırsızlardan biri apartman önünde zincirli halde bulunan motosikleti gözüne kestirerek yanına geldi. Üzerine binerek motosikleti test eden hırsız, götüremeyince diğer arkadaşını çağırmak için motosikletin yanından ayrıldı. Kısa bir süre sonra arkadaşıyla birlikte motosikletin yanına gelen hırsızlardan biri üzerine bindi, diğeri zinciri kırmaya çalıştı. Zincirin kırılmasıyla birlikte hırsız motosikleti sürükleyerek olay yerinden uzaklaşırken, diğer hırsız ise geldiği motosikletle kaçtı.


Hırsızların park halindeki motosikleti çaldığı anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde başlarında kask olan 2 hırsız park halindeki motosikletin yanına geliyor. Park halindeki motorun zincirini kıran hırsızlar daha sonra motoru sürükleyerek olay yerinden uzaklaşıyor.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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