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12.12.2019 - 11:29 | | DHA

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Mehmet Mustafa Çapacı (25) öldü, Kerime Sönmez ise ağır yaralandı.

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde meydana geldi. Kerime Sönmez yönetimindeki 07 NZN 71 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Mehmet Mustafa Çapacı yönetimindeki 34 AFV 170 plakalı motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. Başlarında kask olmayan sürücülerden Mehmet Mustafa Çapacı kaza yerinde öldü, Kerime Sönmez ise ağır yaralandı.

Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı Kerime Sönmez, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Mustafa Çapacı'nın cenazesi ise morga konuldu.

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