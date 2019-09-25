MS hastalığı nedir? MS hastalığı teşhisi nasıl konur?

MS KİMLERDE GÖRÜLÜR?

MS çoğunlukla genç erişkinlerde görülür. Tanı sırasında ortalama yaş 30’ dur. Daha çok kadınlarda görülür. Daha çok sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kesimde görülür. Ekvatordan uzaklaştıkça özellikle kuzey yarıkürede daha sık görülmektedir. Ülkemizde de sıklığının giderek arttığı bildirilmektedir.

MS HASTALIĞI BELİRTİLERİ

MS’ in birkaç çeşidi vardır. En sık alevlenme ve sönmelerle (relapsing, remitting) seyreden tipi görülür. Bu bulguların ortaya çıkması ve bir süre devam etmesi ve tamamen ya da kısmen kaybolması anlamına gelir. Şikayetler genellikle saatler ve günler süren zamanlarda ortaya çıkar ve günler, bazen haftalar sürer. Sonrasında kısmen sekel kalır veya tamamen geçer. Ataklar düzenli olarak ortaya çıkmaz, bazen tek atak olur ve yıllarca hiç atak gözlenmez.

Bu bulgular;

•Görme kaybı

•Çift görme

•Uyuşukluk ya da hissizlik

•Güç kaybı

•Yürüme güçlüğü

•Dengesizlik, şeklinde ortaya çıkabilir.

Hastalığın tanısı için anamnez dediğimiz hastalığın öyküsü, nörolojik muayene, beyin ve omurilik MR ile gerekirse beyin-omurilik sıvısı (BOS) inceleme yapılır. MS’i taklit edebilecek hastalıklar ekarte edilir. Tanı McDonald Kriterleri dediğimiz kriterlere göre konulur, yani kısaca bir veya daha fazla atak geçiren hastanın MR’ında birden fazla bölgede farklı iki zamanda oluşmuş plakların gösterilmesi tanı için esastır.

MS TEDAVİSİ VAR MI?

Tedavi atak tedavisi, hastalık önleyici tedavi ve semptomatik yani şikayet giderici tedaviler olmak üzere 3’e ayrılır.

Atak tedavisinde 3-10 gün süre ile damardan yüksek dozda kortizon (prednizolon 1-2 gr/gün) verilir

Hastalık önleyici tedavide interferonlar, glatiramer asetat gibi iğne tedavileri; fingolimod, teriflunamide ve dimetil fumarat gibi hap tedavileri; natalizumab, alemtuzumab ve ocrelizumab gibi antikor tedavileri damardan verilebilir. Halen çalışması devam eden birçok ilaç kullanıma girmeyi beklemektedir.

Semptomatik Tedavide ise şikayete yönelik terapiler kullanılır. Örnek verilecek olursa kas sertliği için baklofen, idrar kaçırma için oksibutinin, depresyon için antidepresanlar kullanılabilir.