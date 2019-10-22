22.10.2019 - 12:01 |
MSB: 22.00'den sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilir
MSB'den son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması geldi. Süre ile ilgili bir değişikliğin olmadığı belirtilen açıklamada, "136 araç bölgeden çıkış yaptı. 22'den sonra karşılaşılan teröristler etkisiz hale getirilir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Bölgeden 136 araç çıktı. TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı" denildi.