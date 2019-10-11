MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı
11.10.2019 - 23:38 | | DHA

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

Milli Savunma Bakanlığı, ABDnin gözlem noktasına herhangi bir atışın yapılmadığını belirterek, "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

Milli Savunma Bakanlığı, ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "ABD gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruçun güneyindeki sınır karakollarımıza doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABDnin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" denildi.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Her yerde aranıyordu! Korkunç gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

Sıradaki Haber