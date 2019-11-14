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14.11.2019 - 18:48 | | DHA

MSB: Alçak terör saldırısını kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

MSB: Alçak terör saldırısını kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."

 

 

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