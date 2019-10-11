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11.10.2019 - 17:18 | | DHA

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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