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10.10.2019 - 20:51 | | AA

MSB 'Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Böylelikle terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 174 oldu.

MSB 'Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğu kaydedildi.

Bu arada, Bakanlığın Twitter hesabında, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gece uçuş görüntülerine yer verildi.

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