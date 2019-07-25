MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Çavuş alımı başvuruları

Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU VE AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ