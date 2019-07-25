MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Çavuş alımı başvuruları
25.07.2019 - 14:01

MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Çavuş alımı başvuruları

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş alımı başvuruları devam ediyor.Başvurular için son gün 2 Ağustos 2019. Peki, başvuru şartları neler?

MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Çavuş alımı başvuruları

Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU VE AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

 

Talep yağıyor! Sadece 6 ay...Tokat'ta taze sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet Tokat kebabı, yoğun ilgi görüyor. İşletmeler yörede yetişen sebzeleri kullanıldığı için kebap, sadece Mayıs ve Ekim ayları arasında yenilebiliyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı

Herkesi böyle kandırdı! Çadıra giren bin pişman...

Herkesi böyle kandırdı! Çadıra giren bin pişman...

ÖABT için pazar günü açık tutulacak Nüfus Müdürlükleri

ÖABT için pazar günü açık tutulacak Nüfus Müdürlükleri

Son dakika... Türkiye noktayı koydu! Gecikmeye tahammülümüz yok...

Son dakika... Türkiye noktayı koydu! Gecikmeye tahammülümüz yok...

Sıradaki Haber