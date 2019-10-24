24.10.2019 - 12:02 |
MSB duyurdu! 40 mayın ve 227 EYP etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekat alanında arama ve taramanın devam edildiği, bölgede 40 mayın ve 227 EYP'nin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.
(Kimyasal iddialarına yanıt)
Tamamen dezenformasyon. TSK envanterinde beyaz fosfor bulunmamaktadır.
(Teröristlerin bölgeden çekilmesi)
Rus tarafıyla koordine halindeyiz.
(Mutabakat sonrası devriye)
Planlama ve çalışmalar sürüyor.
(Tespit edilen tüneller)
Özellikle meskun mahallerde terör örgütü tarafından şehri bir ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tüneller birer birer tespit edilerek, iş makinalarıyla kullanılmaz hale getirilmektedir.
Ayrıca, TSK tarafından Tel Abyad'da kurulan ekmek fırınından bölge halkına ekmek dağıtılmaya devam ediliyor. İlk yardım istasyonunda başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği de sağlanıyor.