06.11.2019 - 11:37 | | AA
MSB duyurdu: Teröristler 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz ve saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, harekat bölgesine ilişkin son gelişmelere yer verildi.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.
Bakan Soylu: Dünyada böyle bir sayı yok!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018'de 268 bin olduğunu belirterek, "Bu yıl hali hazırda 371 bin oldu. Dünyada böyle bir sayı yok. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Nato kafa, nato mermer." dedi.