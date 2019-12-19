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19.12.2019 - 11:53 |

MSB duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldi

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 teröristin daha teslim olduğu bildirildi. Son bir haftada teslim olan terörist sayısı ise 10'a yükseldi.

MSB duyurdu! Teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Şırnak Silopi'de Hudut Karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı" denildi.

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