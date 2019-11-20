20.11.2019 - 09:36 | | DHA
MSB: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.
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