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14.11.2019 - 11:57 | | DHA

MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.

Eve giren baykuş görenleri şaşırttıSivas’ta bir eve giren yaralı dev baykuş itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.
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