MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklama göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 399 oldu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:



Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 399 oldu.