MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMSB: Kuzey Irak'ta patlama! 2 şehit
23.09.2019 - 13:15 | | AA

MSB: Kuzey Irak'ta patlama! 2 şehit

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker şehit oldu.

MSB: Kuzey Irak'ta patlama! 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlama sonucu iki askerin şehit olduğu, bölgede operasyonların sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

40 yıllık mağara hayatı sona erdiBalıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Akyar kırsal mahallesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz, kendisi için yapılan barakaya taşındı. Bigadiç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan kulübeye yerleşen Gündüz, kendisine yardım etmek isteyen köylülerin banyo ve berber taleplerini geri çevirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fotoğrafçıda akılalmaz olay! Vesikalık için gitmişti ama...

Fotoğrafçıda akılalmaz olay! Vesikalık için gitmişti ama...

Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Aytaç'a hapis cezası

Sosyal medya yıkılıyor? 99-4 askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri belli oldu mu?

Sosyal medya yıkılıyor? 99-4 askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri belli oldu mu?

43 ay hapis cezası bulunan kadın gazetecilere çantasını fırlattı!

43 ay hapis cezası bulunan kadın gazetecilere çantasını fırlattı!

Sıradaki Haber