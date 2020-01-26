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26.01.2020 - 13:57 | | DHA

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından Mehmetçiğin Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerinde çadır kurma faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'daki deprem sonrası Malatya Valiliği'nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; belirlenen yerlerde vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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