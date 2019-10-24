MSB: Müşterek çalışmalara başlanıyor

Aktop, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı arasında varılan mutabakat kapsamında bugünden (dünden) itibaren müşterek çalışmalara başlanacak. Terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle göçü tetikleyen en büyük etken de ortadan kaldırılmış olacaktır.”

Aktop, Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı 9 Ekim’den itibaren 130’u kadın olmak üzere 2 bin 300 vatandaşın gönüllü askerlik yapmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Askeri kaynaklar, mutabakatın son gününde teröristlere ait herhangi bir araç çıkışının yapılmadığını belirtirken, “Çıkış yapan araçların içerisinde ağır silah tespit edilmedi. Bölgede sınırlı sayıda da olsa terörist olacağını değerlendiriyoruz. Herhangi bir teşebbüs durumunda teröristler, meşru müdafaa hakkı kapsamında etkisiz hale getirilecek” değerlendirmesinde bulundu.