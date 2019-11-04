MSB: Rasulayn'daki Allouk Su Tesisi'nde keÅŸif faaliyetleri yapÄ±ldÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn halkÄ± Ã¼zerindeki baskÄ± ve zulmÃ¼ne son veren Kahraman MehmetÃ§ik, Suriyeli KÃ¼rt kardeÅŸlerimizin her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyacÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â Bu kapsamda AFAD ve Devlet Su Ä°ÅŸleri yetkilileri ile birlikte Rasulayn bÃ¶lgesindeki Allouk Su Tesisi'nde keÅŸif faaliyetleri yapÄ±ldÄ±."Â

BÃ¶lgede bulunan 5 kuyu veÂ 4 jeneratÃ¶rÃ¼n, Rasulayn- Derbesiye- Haseke ve kÄ±rsal kesimlerini beslediÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "BakÄ±m ve onarÄ±m isteyen, yarÄ± faal durumda olan su tesisinin elektrik veya yakÄ±t saÄŸlanmasÄ± durumunda tamamen faal duruma geÃ§ebileceÄŸi deÄŸerlendirildi. BakÄ±m ve onarÄ±mÄ±nÄ±n kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde tamamlanarak Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± saÄŸlanacak" denildi.Â

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