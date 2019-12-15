MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandığı, Resulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: