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15.12.2019 - 11:53 | | DHA

MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Resulayn'da 10 su kuyusunun açılarak, kent sakinlerinin büyük bölümünün su ihtiyacının karşılanmaya başlandığı açıklandı.

MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı
MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı
MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı
MSB: Resulayn'ın su ihtiyacı karşılanmaya başlandı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Tel Abyad'ın yüzde 51'lik bölümüne elektrik verilmeye başlandığı, Resulayn kırsalının yanı sıra şehir merkezine de elektrik verilmesi için çalışmalara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

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