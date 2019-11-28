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28.11.2019 - 17:34 | | DHA

MSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'ın Tel Halef köyünde önceki gün PKK/YPG'nin bombalı araç saldırısında yakınlarını kaybeden bölge halkının, terör örgütüne tepkisini dile getirdiği videoyu Twitter'da paylaştı.

MSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştı

Bakanlık, terör örgütü PKK/YPG tarafından Resulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde 17 sivilin öldüğü, 20'den fazla sivilin yaralandığı bombalı araç saldırısına ilişkin video paylaştı. "Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerin bombalı araç saldırılarıyla yıktığı hayatları, 26 Kasım'da Resulayn'ın Tel Halef köyünde çocuklarını, kardeşlerini kaybeden Suriyeli kardeşlerimizden dinleyin" notuyla paylaşılan videoda bölge halkının terör örgütüne yönelik tepkisi yer aldı. Videoda örgüte tepki gösteren Suriyelinin, "Bakın PKK bize ne yaptı? Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, Müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler. Küçük çocuklar ve kadınlar öldü. Allah belanızı versin, sizi bildiği gibi yapsın. İnşallah sizden kurtuluruz. Bu evde 10 kişi öldü. Allah Türk askerinden ve Erdoğan'dan razı olsun. Buraya gelip temizlediler. Allah ne muradınız varsa versin" ifadeleri yer aldı.

MSB, saldırıda yakınlarını kaybeden Suriyelilerin tepkisini paylaştı

Bakan Albayrak: Türkiye tarihi dönemlerden geçiyorHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor, daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir noktaya gidecek." dedi.
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