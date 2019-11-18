MSB sınav takvimi yayınlandı mı? 2020 LGS ne zaman?

ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte YKS, KPSS sınav tarihleri belli oldu. Daha sonra gözler MEB'in 2020 takvimine döndü. LGS'nin sınav tarihi daha önce duyurulurken diğer sınavların tarihleri araştırılmaya başlandı.

LGS NE ZAMAN?

2020 Liselere Geçiş Sistemi sınavı 7 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 2020 MEB sınav takvimi ise hala açıklanmış değil.