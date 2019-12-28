MSB Somali'deki terör saldırısını lanetledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Somali'deki alçak terör saldırısını ve faillerini en sert şekilde lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Teröre karşı daima Somalili kardeşlerimizin yanında olacağız."
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.