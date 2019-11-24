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24.11.2019 - 15:13 | | DHA

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeli kardeşlerimiz topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı" açıklamasını yaptı.

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı
MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı
MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı
MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin zorla savaştırmak istediği, her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyelilerin topraklarına ve evlerine gönüllü ve güvenli olarak dönmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Terör örgütünün baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz evlerine ulaşarak güvenli şekilde yerleşmeye başladı. Dönüş yolundaki Suriyeli kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçiğimize teşekkür ederek, terör örgütünün kendilerine yaptığı baskıyı anlattı ve teröristlerin kendilerini zorla savaştırmak istediğini ifade etti" denildi.

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