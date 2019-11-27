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27.11.2019 - 15:06 | | DHA

MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onarılan Tel Abyad Hastanesi'nde hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebeklerin dünyaya gözlerini güvenle açtığı bildirildi.

MSB: Tel Abyad Hastanesi'nde bebekler dünyaya gözlerini güvenli açıyor

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin karargâh haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor" denildi.

 

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