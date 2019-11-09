MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafolarÄ± onarÄ±yor

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekÃ¢t bÃ¶lgesinde hayatÄ± normale dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in tamir ve yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Uzman personelimiz Rasulaynâ€™Ä±n elektrik sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in de trafolarda keÅŸif ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor" denildi.

Â