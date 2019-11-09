09.11.2019 - 15:56 | | DHA
MSB: Uzman personelimiz, Rasulayn'da trafolarÄ± onarÄ±yor
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rasulayn'Ä±n elektrik sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in trafolarda keÅŸif ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekÃ¢t bÃ¶lgesinde hayatÄ± normale dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in tamir ve yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Uzman personelimiz Rasulaynâ€™Ä±n elektrik sorununu Ã§Ã¶zmek iÃ§in de trafolarda keÅŸif ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor" denildi.
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Define kazÄ±sÄ± için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildiGümüÅŸhane'de merkeze baÄŸlÄ± DumanlÄ± köyü sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yer alan TaÅŸköprü YaylasÄ±'nda kaynaÄŸÄ± ve akarÄ± olmayan doÄŸal güzelliÄŸi ile büyüleyen Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine yasal izinle kazÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±. Suyu tahliye edilen göl alanÄ±nda var olduÄŸu iddia edilen altÄ±n aranÄ±yor.