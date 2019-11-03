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03.11.2019 - 18:42 | | DHA

MSB'den açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MSB'den açıklama: Gerçeği yansıtmamaktadır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında birliklerimizce keşif- gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

 

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