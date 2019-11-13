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13.11.2019 - 12:27 | | İHA

MSB'den duygulandıran Rasulayn paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadının elini öpen askerin fotoğrafını paylaştı.

MSB'den duygulandıran Rasulayn paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, "11 Kasım 2019 Rasulayn. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" notuyla paylaşılan fotoğrafta Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan Rasulayn bölgesinde görev yapan Mehmetçik yaşlı bir kadının elini öpüyor.

 

 

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