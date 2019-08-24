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24.08.2019 - 16:14| DHA

MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den Fırat Kalkanı Harekatı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada, "Terör örgütlerinin tehdidini bertaraf etmek, sınırlarımızın güvenliği ile bölgede huzur ve istikrarı tesis etmek maksadıyla başarıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 3’üncü yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz" denildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nı icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse savaşan tek ordu olduğuna vurgu yapılarak, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdi. Dabık’ta kıyamet savaşı yaşanacağını söyleyerek, kendine kutsiyet addeden ve örgüte militan toplayan DEAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Dabık’ı kontrol almasıyla dağılmaya başladı. Yerlerinden edilmiş Suriye halkının yeniden güven içinde evlerine dönmeleri sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

MSBden Fırat Kalkanı Harekatı mesajı

Bakan Akar'da önemli açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı." dedi.
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