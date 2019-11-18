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18.11.2019 - 15:20 | | DHA

MSB'den Güney Kıbrıs'a bayrak tepkisi

Milli Savunma Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

MSB'den Güney Kıbrıs'a bayrak tepkisi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bayrak bir milletin onurudur. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki eylemlerde KKTC bayrağının yakılmasını en sert şekilde kınıyoruz. Rum yönetiminin cesaretlendirdiği bu ırkçı saldırılar, KKTC bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacaktır" denildi.

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