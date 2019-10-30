MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!" denildi.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golün sahibi milli futbolcu ve arkadaşları, gol sevinci sırasında asker selamı vermişti. UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili de soruşturması başlatmıştı.