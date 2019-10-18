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18.10.2019 - 21:52 |

MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, dış basında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialarla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada "İddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivil/masum kişilerle harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına" yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.

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