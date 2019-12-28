MSB’den Libya açıklaması: ‘TSK, göreve her zaman hazır’

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından 2019’un genel değerlendirmesi çerçevesinde basın toplantısı yapıldı. Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, toplantıda şu bilgileri verdi:



BİN 789 TERÖRİST ETKİSİZ: 2019 içerisinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yurt içinde ve dışında 31’i büyük 119’u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda bin 789 terörist etkisiz hale getirildi.



580 BİN SURİYELİ DÖNDÜ: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları bölgelerine 580 bini aşkın Suriyelinin gönüllü geri dönmesi sağlandı.



İDLİB’DEN 100 BİN KİŞİ GELİYOR: İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde rejimin son zamanlarda artan saldırıları sonucunda 100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı.



TSK’DAN 18 BİN İHRAÇ: FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar, toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 982 emekli personelin rütbeleri de geri alındı.