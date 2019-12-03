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03.12.2019 - 12:43 |

MSB'den ortak devriye açıklaması

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

MSB'den ortak devriye açıklaması
MSB'den ortak devriye açıklaması
MSB'den ortak devriye açıklaması
MSB'den ortak devriye açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 13’üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13’üncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 km derinlikte ve 56 km kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

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