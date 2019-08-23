23.08.2019 - 11:52| DHA
MSB'den Sakarya Zaferi'nin yıl dönümüne özel klip
Milli Savunma Bakanlığı, Sakarya Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu, Twitter'da paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, İstiklal Mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan ve 22 gün süren çatışmaların ardından zaferle sonuçlanan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 98'inci yıl dönümüne özel bir video hazırladı. Video, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk olunamaz' sözleriyle bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı. Videoda, Atatürk'ün görüntülerine ve muhabereye ilişkin sözlerine de yer verildi. Video, 'Sakarya Zaferi'ni bize yaşatan şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz' sözleri ile sona erdi
5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü; Onları öptüm5 araç ve ekip otosuna çarpan alkollü sürücü Onları öptümAntalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak aralarında ekip otosunun da bulunduğu 5 araca çarpan 2.40 promil alkollü sürücü Rüya E. (21), kendisini aracına kilitleyerek polise zor anlar yaşattı. Sıcaktan bunalıp araçtan inen sürücü, götürüldüğü hastaneden de kaçmaya kalkıştı. Rüya E. ilk ifadesinde kaza yapamadığını iddia ederek, Ben otomobillere çarpmadım, onları öptüm dedi.