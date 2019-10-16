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16.10.2019 - 07:25 |

MSB'den son dakika açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.

MSB'den son dakika açıklaması

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününde, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor.

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Gece saatlerinde de devam eden yoğun obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

İşte 8. günde Barış Pınarı Harekatı'nda dakika dakika yaşananlar...

09.10: Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay sonuna kadar Rusya'yı ziyaret edeceği açıklandı.

07.25: Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."

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