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10.10.2019 - 10:48 | | milliyet.com.tr

MSB'den son dakika açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

MSB'den son dakika açıklaması: Belirlenen hedefler ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

Londra'da uçağın üstüne yatarak 'iklim protestosu' yaptıİngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen protestolar kapsamında bir 'Yok Oluş İsyan' (Extinction Rebellion) aktivisti British Airways'a ait uçağın üstüne tırmandı. Bulunduğu yerde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açan James Brown isimli adam, bir süre sonra uçağın üzerine yatarak protestosuna devam etti.
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