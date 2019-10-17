MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMSB'den son dakika açıklaması! Sayı 673'e yükseldi
17.10.2019 - 08:04 |

MSB'den son dakika açıklaması! Sayı 673'e yükseldi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn kırsalında yer alan terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor.

MSB'den son dakika açıklaması! Sayı 673'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü harekat devam ediyor

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor.

Obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BARIŞ PINARI HAREKATI 

07:59 MSB: Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu.

Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sağanak yağmura dikkat! Hava sıcaklığı düşüyor

Sağanak yağmura dikkat! Hava sıcaklığı düşüyor

İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü

İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü

A101 17 Ekim 2019 | A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

A101 17 Ekim 2019 | A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

Bir Zamanlar Çukurova 40. bölümde Züleyha, Yılmaz'a mı kaçıyor?

Bir Zamanlar Çukurova 40. bölümde Züleyha, Yılmaz'a mı kaçıyor?

Sıradaki Haber