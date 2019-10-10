10.10.2019 - 08:43 | | milliyet.com.tr / AA
MSB'den son dakika açıklaması! Teröristler etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.