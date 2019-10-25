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25.10.2019 - 20:18 |

MSB'den son dakika Barış Pınarı harekatı açıklaması: Gerekli karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

MSB'den son dakika Barış Pınarı harekatı açıklaması: Gerekli karşılık verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK'lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi.

PINAR İSMİNİ VERDİ

Doğum sancıları tutan ve Mehmetçik tarafından zırhlı personel taşıyıcıyla hastaneye ulaştırılan Suriyeli kadın, doğan bebeğine, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı "Pınar" ismini verdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberi üzerine harekete geçti.

Zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılan Ziheyye El Halil, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Doğum sonrası Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bebeğinin ismini "Pınar" koyduğunu söyledi.

Mehmetçik de Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür dileğinde bulundu.

MSBden son dakika Barış Pınarı harekatı açıklaması: Gerekli karşılık verildi

 

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