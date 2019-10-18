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18.10.2019 - 18:18 | | AA

MSB'den yeni açıklama: Yakından takip edilmektedir

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi sürecinin yakından takip edildiği, kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

MSB'den yeni açıklama: Yakından takip edilmektedir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile Barış Pınarı Harekatı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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