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09.12.2019 - 17:10 |

MSÜ 2020 başvuruları ne zaman? Kılavuz yayınlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) İÇİN üniversite adayları nefeslerini tuttu. Başvuru için 1 aydan az bir süre kaldı. Tam tarihi öğrenmek isteyen askeri öğrenci adayları "MSÜ 2020 başvuruları ne zaman?" sorusunu yöneltiyor.

MSÜ 2020 başvuruları ne zaman? Kılavuz yayınlandı mı?

 

Askeri üniveristede okuyup subay olmak isteyen öğrenciadaylar MSÜ başvuru tarihlerini dört gözle bekliyorlar. Henüz ÖSYM sınav takvimini incelemeyenler yada tarihi unutanlar şimdi "MSÜ 2020 başvuruları ne zaman?" sorusuna cevap arıyor...

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 29 Mart 2020'de yapılacak. Başvurular ise 7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 21 Nisan'da ilan edilecek. Kılavuzun da 7 Ocak 2020'de yayımlanması bekleniyor. 

 

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