MSÜ Harp Okullarına yerleştirme işlemleri! Ön kayıtlar ne zaman?

MSÜ Harp Okullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" MSÜ Rektörlüğü koordinesinde ilgili Okul K.lıkları tarafından yapılacak.

ÖN KAYITLAR NE ZAMAN?

Ön kayıt işlemleri 30 Temmuz-23 Ağustos 2019 (Son Tarih 23 Ağustos 2019 saat 18.00) tarihleri arasında,

Kontenjanlarda eksik kalması halinde ek çağrı ve kayıt işlemleri 27-29 Ağustos - 2019 tarihleri arasında ilgili Harp Okulunda şahsen yapılacaktır.

Kendisine internet ilanı ve telefonla çağrı yapılan her aday çağrı yapıldığı okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağını 24 saat içinde beyan etmek zorundadır. İnternette yayımlanan çağrı listesinde adı yer alan adaylar internet ilanının yayımlandığı tarih ve saatten itibaren 24 saat içinde çağrı yapıldığı okulu arayarak geleceğini beyan etmediği takdirde veya çağrı yapıldığı okul tarafından 24 saat içinde telefon ile 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların "ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR." Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle ilgili Harp Okuluna bildiriniz.

Kayıt yaptıracağınızı beyan edip 2 iş günü içerisinde ön kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde askeri öğrenci adaylığınız sonlandırılacaktır.

Aday yerleştirme işlemlerinde öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı sırası olacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününe kadar adayların öncelikli tercihleri dikkate alınacaktır. Aday Yerleştirme İşlemlerinin son 5 (beş) iş gününde ise intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okullarına kayıt yaptıran, kayıt yaptıran ve ayrılan, intibak eğitimine katılan, intibak eğitimine katılıp ayrılanlar MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamaları sonuçları ve kayıt işlemleri ile ilgili ilan/açıklamalar https://www.msu.edu.tr ve https://personeltemin.msb.gov.tr adreslerinden bilahare duyurulacaktır.

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