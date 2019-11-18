MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Hangi tarihte?

ÖSYM günlerdir heyecanla beklenen meraka son verdi. KPSS, YKS, YDS, ALES vb. sınavların tarihleri belli oldu. Askeri üniversitede okumak için can atan üniversite adaylarının da merakları da giderilmiş oldu. Peki MSÜ sınavı ne zaman?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 29 Mart 2020'de yapılacak. Başvurular ise 7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 21 Nisan'da ilan edilecek.